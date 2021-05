Valtatie 12 saa valot Nokialle saakka, Sastamala suuntaa edunvalvontaa valtatielle 11

Sastamalan ja Nokian välin valaiseminen valtatiellä 12 jatkuu. Eduskunnan niin sanottua joululahjarahaa on tulossa 300 000 euroa.

“Valaistuksen täydentyminen Nokialle asti parantaa Sastamalan saavutettavuutta ja helpottaa työssäkäyntiä Tampereen seudulla”, sanoo kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg.

Valtatietä 12 on vielä valaistavaksi vajaat 18 kilometriä. ELY-keskuksen kanssa käydyissä neuvotteluissa kaupungin osuudeksi on sovittu 120 000 euroa. Uuden valaistuksen rakentaminen ja vanhan korjaaminen maksaa kaikkiaan 0,6 miljoonaa.

Liikenneturvallisuutta valtatiellä 12 on viime vuosina kehitetty monilla eri tavoilla. Valaistuksen lisäksi on pystytetty riista-aitoja ja parannettu risteyksiä. Yhteistyö kaupungin, ELY-keskuksen ja paikallisten kansanedustajien välillä on ollut hyvää.

“Seuraavaksi kohdistamme edunvalvontatyön Sastamalalle tärkeän valtatie 11 suuntaan”, kertoo Jarkko Malmberg.

Valtatien 12 valaiseminen on käsiteltävänä kaupunginhallituksessa ensi maanantaina ja valtuustossa 24. toukokuuta.