Kansainvälisyys vahvistuu Vammalan lukiossa ja Sastamalan Opistossa

Vammalan lukio ja Sastamalan Opisto ovat saaneet Opetushallitukselta Erasmus+-akkreditoinnin. Tämä mahdollistaa kansainvälisen yhteistyön pitkäjänteisesti ja laatuvarmistetusti.

Akkreditointi takaa opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle mahdollisuuden lähteä opiskelemaan, täydennyskouluttautumaan tai tutustumaan koulutusorganisaatioiden toimintaan muihin Euroopan maihin. Liikkuvuudet jaetaan kunkin rahoituskiintiön yhteispotista oppilaitosten vuosittain tekemien liikkuvuussuunnitelmien mukaisesti.

Vammalan lukio on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä eurooppalaisen kouluverkoston kanssa jo yli kaksikymmentä vuotta. Tällä hetkellä on käynnissä Erasmus+-projekti yhteistyössä Viron, Iltalian, Espanjan ja Saksan kanssa. Sastamalan Opisto on parhaillaan mukana kuudessa kansainvälisessä hankkeessa.

Koronatilanteen aikana kansainvälistä toimintaa on ylläpidetty verkon välityksellä.