Kaupunkilaisia kannustetaan arvioimaan asuinpaikkansa: Huittinen mukaan naapurustopalveluun

Samuli Kinnari

Huittinen on liittynyt naapurustopalvelu Know Your Hoodsiin ensimmäisenä paikkakuntana Satakunnassa. Nettisivustolle kerätään asukkaiden arvioita omasta asuinpaikastaan.

Kommentit antavat arvokasta tietoa sekä muuttajille että kaupungille aluekehityksen tueksi. “Ja onhan se nyt yleisesti kiinnostavaa tietää, mitä ihmiset asuinpaikoistaan ajattelevat”, sanoo Know Your Hoodsista vastaava Susanna Lahtinen.

Palvelu tarjoaa monipuolisen digitaalisen alustan lisäksi helpon mahdollisuuden kertoa omista kokemuksistaan ja jakaa tietoa, jota ei yksin kaupungin nettisivuilta ja esitteistä saa.

Huittinen on tutkitustikin loistava paikka asua. “Tutkimusten mukaan kahdeksan kymmenestä valitsisi Huittisen edelleen kodikseen”, kertoo kaupungin elinvoimajohtaja Riikka Peippo.

Parhaillaan asukkaita houkutellaan kirjoittamaan arvioita pienellä kannustimella.