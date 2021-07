Vampulassa kalkkia kaivavan Nordkalkin omistaja vaihtuu

Pixabay

Nordkalkin omistaja vaihtuu. Yhtiöllä on tuotantoa muun muassa Vampulassa.

Rettig Group myy Nordkalkin SigmaRocille. Yhtiön toiminta jatkuu tutulla nimellä osana brittiläistä konsernia. Samalla Rettig Groupista tulee SigmaRocin merkittävä omistaja.

Nordkalkilla on Vampulassa kolme kaivosta ja jauhatuslaitos. Päätuotteita ovat maatalouden käyttämät kalkkikivi ja kalkkivijauheet. Henkilöstöä Vampulassa on kuusi. Toiminta on alkanut vuonna 1983. Kaivosalueen sivukivikasan päälle on rakennettu tuulipuisto.

Kaupan toteutuminen edellyttää SigmaRocin ylimääräisen yhtiökokouksen ja kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

Rettig Group on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö.