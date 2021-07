Koronatilanne elää Porin prikaatissa.

Säkylässä palveluksessa kiinni olevalla varusmiehellä on todettu tartunta. Lisäksi kaksi vapaajaksolla olevaa on sairastunut.

Tautitapauksia on tällä hetkellä yhdeksäntoista. Sairastuneista seitsemän on varuskunnassa. Vapaajaksolla on kaksitoista.

Karanteenissa on noin 65 varusmiestä.