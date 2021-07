Vanhan kirjallisuuden päivillä mm. Seppo Kääriäinen, Kaari Utrio, Sinikka Nopolan runoja ja Vammalaa vuodelta 1979

Laura Vanzo

Sastamalassa vietetään Vanhan kirjallisuuden päiviä perjantaina ja lauantaina. Teemana on Vale.

Avajaisissa puhuu ministeri Seppo Kääriäinen. Lukuisissa tilaisuuksissa ovat äänessä muun muassa historiantutkija Veli-Pekka Leppänen sekä kirjailijat Hanna Weselius, Jouni Tikkanen, Magdalena Hai, Tiina Raevaara ja Kaari Utrio.

Kirjamyyjiä on mukana runsas viisikymmentä. Tämä on normaalia vähemmän, jotta tiloissa on väljyyttä. Tapahtuman terveysturvallisuuteen on kiinnitetty huomiota monin toimenpitein.

Ennakko-ohjelmaa on tarjolla jo torstaina.

Tärpit

To 29.7. klo 18

Ennakkotilaisuus: Kuvataiteen mestarit kirjojen kuvittajina

Kirjojen kansiin ja kuvituksiin erikoistunut Ville Hänninen.

Tyrvään Pappilan Kivinavetta, Jaatsinkatu 2

Pe 30.7. klo 16

Kirjahuutokauppa

Sylvään koulun auditorio, Ojansuunkatu 8

Pe 30.7. klo 17

"Mää leikin koko suven"

Sinikka Nopolan tekstejä ja klassikkorunoutta sanoina ja sävelinä esittävät Mirjami Heikkinen ja Talvikki Eerola.

Funkkistalo, Marttilankatu 14

La 31.7. klo 13

"Takapotku menee aina ohi. Se täytyy vain kestää, harjata hame ja jatkaa matkaa"

Kirjailija Kaari Utriota haastattelee toimittaja Päivi Istala.

Sylvään koulun juhlasali, Ojansuunkatu 8

La 31.7. klo 15.30

Tyrvääläinen tryki

Valokuvaaja Pekka Agarth ja dosentti Mikko Lahtinen muistelevat kuvin ja sanoin Vammalaa vuonna 1979. Haastateltavana elämäkerran Algoth Untolasta eli Maiju Lassilasta kirjoittanut filosofian tohtori Marko A. Hautala. Juontijina Warelian kesätyöntekijät Juuso Huhtivuo ja Noora Rintala.

Sylvään koulun juhlasali, Ojansuunkatu 8

Tapahtuman koko ohjelma osoitteessa www.vanhankirjallisuudenpaivat.com.