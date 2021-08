Paralympiakomitea

Ratakelaaja Amanda Kotaja kilpailee Tokion paralympialaisissa kahdella matkalla.

Ensimmäisenä vuorossa on 100 metrin kilpailu keskiviikkona. Maailmanrankingissa Amanda Kotaja on ensimmäisellä sijalla. Torstaina kelataan 400 metriä, jolta hänellä on tuore Suomen ennätys kuluvalta vuodelta.

Amanda Kotaja edustaa Vampulan urheilijoita.