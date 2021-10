Maskia käytettävä Pirkanmaalla, sairaalahoidon tarve koronan vuoksi kasvussa

Paula Pasanen, Tays

Pirkanmaalla koronaan sairastuneiden sairaalahoidon tarve on kasvussa. Taysissa on taudin vuoksi toistakymmentä potilasta.

"Koronan hoitoon tarvittavat voimavarat ovat pois muusta sairaanhoidosta. Enempää henkilöstöä emme voi siirtää koronapotilaiden hoitoon ilman, että kiireetöntä hoitoa muilta potilailta vähennetään", sanoo johtajaylilääkäri Juhani Sand.

Viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana sairaalahoitoa tarvinneista 70 prosenttia on ollut täysin rokottamattomia. Kahden rokotteen jälkeen sairaalaan joutuneilla on iän lisäksi yleistilaa heikentäviä sairauksia, mutta heidän taudinkuvansa on selvästi lievempi kuin rokottamattomilla nuoremmilla potilailla. Rokotukset vaikuttavat jo 20-29-vuotiaiden sairaalahoidon tarpeeseen.

Maskisuositus jatkuu nykyisellään. Koulujen osalta tilannetta arvioidaan seuraavan kerran syysloman jälkeen. Yli 12-vuotiaiden koululaisten rokotuskattavuus on vielä liian matala.

Tartunnat ovat lisääntyneet lähes kaikissa ikäryhmissä. Niistä puolet on edelleen perheiden sisäisiä.

Pirkanmaalla todettiin viime viikolla uusia tapauksia 378.