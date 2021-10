Veroja tai taksoja ei kiristellä Säkylässä, viivan alle ensi vuonna 1,4 miljoonaa

Säkylässä kunnanjohtaja Teijo Mäenpään talousarvioesitys on vahvasti ylijäämäinen. Vireillä ei ole verojen tai taksojen korotuksia.

Ylijäämää arvioidaan kertyvän ensi vuonna 1,4 miljoonaa euroa. Viivan alle jää myös tulevina vuosina. Ylijäämä on 1,1 miljoonaa vuonna 2023 ja 0,2 miljoonaa vuonna 2024.

Kunta on onnistunut säilyttämään palvelutason hyvänä. Tulevaisuuteen on pystytty investoimaan. Korjausvelkaa ei ole juurikaan kertynyt. Taustalla on menestyvä yrityskenttä ja kehittyvä varuskunta sekä maakunnan paras työllisyystilanne.