"Jokainen juusto on makuelämys" – Herkkujuustolalle juustoseuran tunnustuspalkinto

Hilma Toivonen

Sastamalassa Häijäässä toimiva Herkkujuustola on saanut Juustopöydän Kultainen Juustohöylä -palkinnon. Tuotteet ovat lähiruokaa parhaimmillaan.

"Herkkujuustolan monipuolisuus, tarinalliset herkkujuustot ja elämysten tarjonta vakuuttivat Juustopöydän raadin", perustelee yhdistyksen puheenjohtaja Seija Kurunmäki.

Tuotteet syntyvät yhdistelmästä sveitsiläistä juustonvalmistusperinnettä ja puhtaita kotimaisia raaka-aineita. Joka arkiaamu Herkkujuustolaan saapuu maitolähetys läheisiltä maitokarjatiloilta.

"Toiminnassamme tärkeintä on se, että jokainen juusto on makuelämys. Olemme ylpeitä tuotekehityksestämme ja vastuullisesta toimintatavastamme", sanoo Peter Dörig. "Palkinto on meille upea tunnustus ahkerasta lähes 20-vuotisesta yrittäjyydestä", iloitsee Jenni Dörig.

Herkkujuustolan yhteydessä toimii ravintola Juustotupa.