Arto Satonen vaatii pikaista paluuta poikkeuksiin: Lomautukset nopeammin voimaan, työntekijälle korvaus heti

Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

Sastamalalainen kansanedustaja Arto Satonen (kok.) vaatii pikaista palaamista korona-ajan poikkeussäännöksiin lomautuksissa. Tilapäinen järjestely päättyi vuosi sitten.

Kolmikannassa sovittiin nopeammasta mahdollisuudesta lomauttaa, kun ensimmäiset koronarajoitukset sulkivat ravintoloita ja harrastuspaikkoja. Vastaavasti työntekijöiltä poistettiin omavastuuaika. Työttömyysturvaa sai heti lomautuksen alusta.

"On itsestään selvää, että jos lomautuksen voi tehdä nopeammin, niin lomautetun on saatava korvauksensa ilman omavastuuaikaa. Se on työntekijän turvan kannalta keskeistä", Arto Satonen toteaa.

Arto Satonen ja kollegansa Timo Heinonen (kok.) peräävät hallitukselta ripeää toimintaa asiassa, jotta työpaikkoja ja yrityksiä pelastetaan. "Tämä on jo aiemmin määräaikaisena toteutettu, joten laki etenee eduskunnasta nopeasti, kun hallituksen esitys saadaan", he vakuuttavat.