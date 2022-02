Tuomiokapituli hylkäsi Kokemäen kirkkoherrasta tehdyn hyllytyspyynnön

Kokemäellä seurakunnan luottamushenkilöiden tekemä kiireellinen toimenpidepyyntö vs. kirkkoherra Timo Wariksen virasta pidättämiseksi ei edennyt tuomiokapitulissa. Tuomikapituli katsoi, että kirkkolainsäädännön mukaisia perusteita virasta pidättämiseen ei ole.

Työn alla on parhaillaan lääninrovasti Heimo Hietasen selvitys liittyen aiempaan kanteluun. Tuomiokapituli ei toimenpidepyyntöä käsitellessään arvioinut, onko olemassa laissa säädettyjä perusteita vs. kirkkoherran palvelussuhteen irtisanomiselle tai purkamiselle. Kanteluasia ratkaistaan selvityksen valmistuttua.

Selvityksessä on luottamushenkilöiden vs. kirkkoherran toimintaa koskevan kantelun lisäksi kolme kirjelmää. Ne ovat vs. kirkkoherra Timo Wariksen kirjelmä epäasiallisesta kohtelusta, työsuojeluvaltuutettujen kirjelmä koskien työyhteisöön luottamushenkilöiden taholta kohdistuvaa epäasiallista käytöstä ja kappalainen Kimmo Malisen kirjelmä koskien vs. kirkkoherran toimintaa.

Aikaa selvitykselle on helmikuun loppuun.