Hukkasen yrittäjäperhe palauttaa virolaisomisteisen kalayhtiön kotimaisiin käsiin

Sastamalalainen Hukkasen yrittäjäperhe ostaa Heimon Kala Oy:n. Kaupan myötä yhtiö palaa suomalaisomistukseen.

"Haluamme vahvistaa kotimaisen kalaraaka-aineen saatavuutta ja vauhdittaa viime vuosina hyvin edistynyttä kalajalosteiden vientiä", kertoo kalatalousneuvos Veijo Hukkanen. Hän on kaupassa ostajana toimivien Kalaneuvoksen ja Nordic Troutin hallitusten puheenjohtaja.

Alkujaan Heimon Kala on suomalainen yritys. Se on kuitenkin ollut pitkään virolaisessa omistuksessa. Viimeksi yhtiö on kuulunut PRFoodsiin.

"Heimon Kala palaa nyt suomalaiseen omistukseen. Meille on tärkeää pitää tämä mitä suomalaisin elintarvikeketju kotimaisten yritysten käsissä", sanoo Veijo Hukkanen.

Toimintaa Heimon Kalalla on useilla paikkakunnilla. Se tunnetaan Suomen isoimpiin kuuluvana kirjolohen kasvattajana. Yritys myös jalostaa kalaa.