Huittisten vauvakaappaukseen liittyy vakavaa ja julmaa väkivaltaa: Äitiä pahoinpideltiin vasaralla

Poliisi on saanut valmiiksi Huittisissa vastasyntyneeseen vauvaan ja äitiin kohdistuneiden rikosten esitutkinnan. Teon motiivi ei kuitenkaan ole täysin selvinnyt.

Esitutkinnassa selvinneiden seikkojen perusteella epäillyn äitiin kohdistama väkivallanteko oli vakava ja julma. Lopulta uhri selvisi pahoinpitelystä ilman erityisen vakavia vammoja.

Poliisille on muodostunut tarkka käsitys tapahtumien kulusta. Teon motiivi ei kuitenkaan ole täysin selvinnyt.

"Epäilty kohdisti väkivaltaa uhrin päähän käyttäen tekovälineenään vasaraa. Esitutkinnassa ei saatu viitteitä siitä, että sivullisille olisi missään kohdassa aiheutunut vaaraa. Uhri valikoitui siksi, että hänellä oli vastasyntynyt lapsi", kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Anna Kivimäki Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Esitutkinnassa ilmi tulleiden seikkojen johdosta on selvitetty tapaukseen epäiltyä petosta. Se liittyy kiinteästi tapaukseen.

"Poliisilla on syytä epäillä, että nainen oli suunnitellut tekoa etukäteen tarvikkeita hankkimalla ja matkaliput varaamalla. Lisäksi hän erehdytti kolmatta henkilöä. Tämä kolmas henkilö on se, jonka luokse nainen oli vauvan kanssa matkustamassa, kun poliisi sai hänet Helsingissä kiinni", Kivimäki avaa taustoja.

Asiassa valmistunut esitutkintamateriaali on kokonaan salassapidettävää, valtaosin julkisuuslain perusteella. Tiedot ovat yksityis- ja perhe-elämään liittyviä sekä arkaluonteisia.

"Poliisi on viestinnässään kertonut kaikki sellaiset tutkinnassa selvinneet seikat, joille ei ole laissa määrättyä salassapitoperustetta", tähdentää Anna Kivimäki.

Epäilty on ollut vangittuna syyskuusta lähtien. Esitutkinta on valmistunut ja tapaus siirtynyt syyteharkintaan. Syytteen nostamisen määräpäiväksi on asetettu 12. tammikuuta.

Poliisi ei tiedota asiasta enempää.