Hyydetilanne vakaa Kokemäenjoen vesistöalueella: Juoksutuksissa pyritty välttämään suuria muutoksia

Kokemäenjoen vesistöalueella lämmin sää ja vesisateet voivat kasvattaa virtaamia. Tämä jäänee kuitenkin maltilliseksi, sillä loppuviikosta kylmenee.

Hyydetilanne on pysynyt vakaana. Säännösteltyjen järvien juoksutuksia on tarpeen mukaan rajoitettu. Suuria muutoksia on pyritty välttämään jääkannen pitämiseksi paikoillaan.

Mahdollisuuksien mukaan järviin tehdään tilaa tulvatilanteisiin varautumiseksi.