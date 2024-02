Kiikan uimahalli saattaa aueta jo keväällä: Hankkeen rahoitukselle puolto Joutsenten reitiltä

Sastamalassa Kiikan uimahalli saattaa aueta jo kuluvana keväänä. Joutsenten reitin hallitus on myöntänyt investointihankkeen rahoitukselle puollon.

Kiikan uimahallin ja kuntosalin peruskorjauksen takana on Sastamalan Uimahalliyhtiö Oy. Hankkeen yhteyshenkilö on Petri Saarela. Yrittäjällä on neljänkymmenen vuoden kokemus rakennusalalta.

Uimahallin energiatehokkuutta lisätään muun muassa aurinkokennosähköjärjestelmällä. Sitä hyödynnetään sähkön ja lämpimän veden tuotantoon.

Tavoitteena on käynnistää toiminta uudelleen jo tänä keväänä.

Kaupunki sulki vuonna 2018

Kiikan uimahalli on ollut kiinni vuoden 2018 keväästä. Kaupungin sisäilmatyöryhmä totesi tuolloin olosuhteet terveydelle haitallisiksi. Kaikki uimahallin työntekijät olivat oirehtineet. Kosteusvaurioita tiloissa todettiin jo viime vuosikymmenen alkupuolella.

Uimahalleissa peruskorjaus tehdään yleensä 20-25 vuoden välein. Kiikan uimahalli on valmistunut vuonna 1968. Sitä ei ole peruskorjattu ollenkaan.