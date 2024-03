Eemi Tervaportilla kolmanneksi eniten otteluita Mestarien liigassa

Keikyäläislähtöinen Eemi Tervaportti on suomalaisista lentopalloilijoista pelannut kolmanneksi eniten Mestarien liigan otteluita. Hänellä on niitä koossa 41.

VaLePan Mikko Esko on tilastossa neljäntenä. Otteluita on hänellä 36. Sastamalalainen Akaa-Volleyn päävalmentaja Olli Kunnari on seitsemäntenä, otteluita 26.

Eemi Tervaportti pelaa Ukrainassa ja siirtyy ensi kaudeksi Puolaan.

Suomalaispelaajien Mestarien liigan otteluita

28.2.2024

45 Roosa Koskelo *

44 Janne Heikkinen

41 Eemi Tervaportti

36 Mikko Esko

34 Riikka Lehtonen

28 Jussi Heino

26 Olli Kunnari

24 Tuomas Sammelvuo

18 Aaro Nikula *

16 Nisse Huttunen

14 Suvi Kokkonen *

14 Lauri Kerminen

14 Konstantin Shumov

12 Kaisa Alanko

12 Matti Oivanen

12 Urpo Sivula

10 Miika Heikkinen

10 Mikko Oivanen

10 Tommi Siirilä

* Pelasi tällä kaudella Mestarien liigaa.