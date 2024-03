Valtatieltä 11 listattiin 40 kehityskohdetta: Tavoitteena lisätä liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta – "Kiikoisten risteysalue on haasteellinen"

Sastamalan kaupunki on tiiviisti mukana valtatien 11 edunvalvonnassa. Väylä on tärkeä paitsi huoltovarmuudelle myös elinkeinoelämälle.

Valtatie 11 on saanut toimenpidesuunnitelman. "Selvitys sisältää neljäkymmentä erillistä, hyvin perusteltua kehityskohdetta vaikutus- ja kustannusarvioineen", kertoo kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg. "Tältä pohjalta on selkeää lähteä viemään valtatien 11 edunvalvontaa määrätietoisesti eteenpäin", hän jatkaa. Malmberg toimii maakuntien ja kuntien yhteisen edunvalvontaryhmän puheenjohtajana.

"Nyt on aika tehdä kehitystoimenpiteet, joita edellisen kolmenkymmenen vuoden aikana ei ole tehty", sanoo kansanedustaja Mari Kaunistola (kok.). Hän on eduskunnan valtatien 11 edunvalvontaryhmän puheenjohtaja. Runsas ja lisääntynyt raskas liikenne vaikuttaa henkilöliikenteen sujuvuuteen, millä on vaikutus työmatkapendelöintiin. Valtatien 11 liikenneturvallisuus vaatii merkittäviä parannuksia. Vakavia onnettomuuksia on tapahtunut viime vuosina useita. "Myös Kiikoisten risteysalue on haasteellinen", luonnehtii Kaunistola.

Toimenpidesuunnitelmassa keskeisiä parannuskohteita ovat Murhasaaren ja Mustikkakankaan välinen osuus, liittymäjärjestelyt, valaistuksen kehittäminen, riista-aitojen lisääminen sekä Porin suunnalla Koiviston ja Pikkuhaaran siltojen uusiminen.

Valtatien 11 edunvalvonta vaatii saumatonta yhteistyötä kuntien, maakuntien, ELY-keskusten, kauppakamarien ja kansanedustajien kesken.