Laura Ruusumaa voitti The Voice of Finlandin historiallisella äänivyöryllä – Katso finaalin esitykset

Huittisista lähtöisin oleva Laura Ruusumaa on voittanut The Voice of Finlandin. Hän sai äänistä historialliset 53 prosenttia.

Finaalissa Laura Ruusumaa lauloi Celine Dionin kappaleen All By Myself ja Nightwishin kappaleen Nemo. Esitykset voit katsoa jutun alussa olevista soittimista.

Laura Ruusumaan isä Jukka Ruusumaa voitti Ykköstähti-kilpailun vuonna 1994.