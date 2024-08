Keikyässä punontaa ja kasveja Perinnepäivänä

Sastamalassa Keikyän Kotiseutumuseolla vietetään Koko perheen Perinnepäivää sunnuntaina 25. elokuuta kello 12-16. Teemoina ovat punonta sekä vanhat hyöty- ja koristekasvit.

Paikallishistorian tutkija, VTM Mika Susi on perehtynyt keikyäläiseen käsityöperinteeseen haapakopista design-laukkuihin. Hän luennoi aiheesta kello 13.

Taitoliitto on valinnut korin punonnan kuluvan vuoden käsityötekniikaksi. Keikyäläisille tuttu Raimo Haavisto on tapahtumassa punomassa haapalastusta. Hän on valmistanut haapalastukoppien lisäksi satamäärin perinteisiä hattuja haapalasturihmasta. Haapalastukoppia esitellään myös pienoisnäyttelyssä.

Vanhoja hyöty- ja koristekasveja nostetaan Perinnepäivässä esiin. "Tapahtumasta löytyy kasvien vaihtopiste, johon voi tuoda kasvin tullessaan ja viedä vastaavasti valitsemansa mennessään. Kasveja on myös myytävänä museon hyväksi, esimerkiksi enkelinsiipeä ja värinokkosta", kertoo Keikyän Museo- ja Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja Heli Vinha. Esillä on perinnepelargonien näyttely ja museon pihasta löytyviä perinnekasveja on nostettu esiin.

Rooliopastuksen keikyän murteella voi kuunnella kello 14.30 ja 15.30. Roolioppaana Heli Vinha on isoäitinsä roolissa.

Kansallis- ja perinnepukujen tuuletuspiknikiä vietetään Perinnepäivän yhteydessä. "Toivomme, että kansallis- ja perinnepukuja harrastavat tulisivat paikalle asuihin pukeutuneina toisiaan tapaamaan", kannustaa Heli Vinha. "Museon mäelle ovat tervetulleita myös vanhat ajopelit", hän jatkaa.

Lasten iloksi paikalla on eläimiä. Pihassa voi myös leikkiä perinneleikkejä.

Kahviosta saa ostaa vapaaehtoisella maksulla pientä syötävää ja juotavaa.

Perinnepäivään mielellään polkupyörillä tai kävellen

Museon väki suosittelee, että tapahtumaan tultaisiin mahdollisuuksien mukaan polkupyörillä tai kävellen. Autojen parkkipaikalta on noin 250 metrin kävelymatka.

"Kiitämme Oittisen tilaa jälleen pihan antamisesta pysäköinnin käyttöön. Pysäköintitilat olisivat muutoin kovin rajalliset", sanoo Heli Vinha.

Keikyän Kotiseutumuseoon ja Perinnepäivään on vapaaehtoinen pääsymaksu.