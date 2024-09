VaLePa ja Hurrikaani kohtaavat kahdessa kenraalissa

Mestaruusliigaan valmistautuva VaLePa saa viimeisissä harjoitusotteluissa vastukseksi hallitsevan mestarin Hurrikaanin. Joukkueet mittaavat kuntoa tällä viikolla kaksi kertaa.

Aiemmissa harjoitusotteluissa päävalmentaja Janne Kangaskokko on peluuttanut VaLePan nuorta ja uudistunutta kokoonpanoa laajasti. Hurrikaanin päävalmentaja Olli Kuoksan komennuksessa on peräti viisi ulkomaalaisvahvistusta. Heistä yksi on Japanin tasokkaasta pääsarjasta kiinnitetty keskipelaaja Shunichiro Sato.

VaLePa ja Hurrikaani kohtaavat Oripäässä torstaina kello 18 ja Sastamalassa Vexve Areenalla lauantaina kello 17.