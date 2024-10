Karkkuun kaavaillaan teollisen mittakaavan aurinkovoimalaa kaupungin maille, yhtiön taustalla italialaisia pääomasijoittajia

Sastamalan kaupunki on vuokraamassa Karkun muuntoaseman läheisyydestä omistamiaan metsiä teollisen mittakaavan aurinkovoiman tuotantoon. Maa-alueita on esitelty usealle eri toimijalle.

Rafadven 2 Oy haluaa vuokrata Sudenmulkkauksentieltä 77 hehtaaria ja Horniontieltä 53 hehtaaria aurinkovoimalalle. Alueet ovat lähellä Sastamalantietä sen pohjoispuolella.

Hankkeen valmisteluvaiheessa maksettavan vuokran suuruus olisi 900 euroa kuukaudessa. Rakennusluvan saamisen jälkeen se olisi 400 euroa per hehtaari vuodessa sekä aurinkovoimakentän rakentamisen alettua 1 300 euroa per hehtaari vuodessa. Vuokriin lisätään arvonlisä-vero ja varsinainen vuosivuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.

Kaupunki saa hankkeesta vuokratulojen lisäksi kiinteistöveroa, kun aurinkovoimakenttä on otettu käyttöön.

Rakentamisluvan saamisen jälkeen rakentaminen on aloitettava viimeistään neljän vuoden aikana. Aurinkovoimalan tulee olla valmis ja tuottaa sähköä kahden vuoden kuluessa sen rakentamisen aloittamisesta. Vuokra-aika on neljäkymmentä vuotta. Vuokrasuhteen päätyttyä vuokralainen on velvollinen kustannuksellaan purkamaan alueelta omistamansa rakennukset ja laitteet. Alueen ennallistamisen turvaamiseksi vuokralainen asettaa vakuuden.

Rafadven 2 Oy on vihreään energiaan erikoistunut kehitysyhtiö. Sen taustalla on italialaisia pääomasijoittajia.

Kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto puoltaa hanketta.

Asia on ympäristölautakunnan käsiteltävänä.