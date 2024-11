Säkylä ostamassa kirjastopäällikön palvelut naapurista

Kirjasto- ja kulttuuripäällikön virka on Säkylässä ollut täyttämättä loppukesästä alkaen. Tehtävät on hoidettu sisäisin järjestelyin.

Virassa on ollut peräkkäin kaksi lyhytaikaista viranhaltijaa. Heidän tehtäviinsä on kuulunut sekä kirjasto- että kulttuuritoiminnasta vastaaminen.

Naapurissa Eurassa kirjastopäällikkö on irtisanoutunut 21. marraskuuta alkaen. Tilanteessa on lähdetty pohtimaan, voidaanko tehtävää hoitaa yhdessä. Kuntien välillä on ollut kirjastojohtajan työn järjestämisestä sopimus 2010-luvulla.

Tarkoituksena on, että Säkylä ostaa ensi vuoden alusta Euralta kirjastopäällikön työaikaa yhden päivän viikossa. Euran kunnanhallitus on järjestelyn jo hyväksynyt.

Säkylän kunnan kulttuuripalvelut tulevat järjestettäväksi muilla tavoin.

Asia on sivistyslautakunnan päätettävänä.