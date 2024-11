Kaupunki uudistaa kotisivunsa Kokemäellä: Asukkaiden toiveista yksi nousi erityisesti

Kokemäki uudistaa kotisivunsa. Kaupunki pyytää parhaillaan tarjouksia.

"Verkkosivujen uudistamisen taustalla ovat painavimmin tekniset syyt", kertoo hallintojohtaja Katja Törrönen. Nykyisin käytössä olevan julkaisualustan kehittäminen on päättynyt. "Lisäksi sisällössä tulee ottaa huomioon saavutettavuusasiat ja käyttäjälähtöisyys", hän jatkaa.

Uusia kotisivuja on suunniteltu keväästä lähtien yhteistyössä kaupungin eri yksiköiden kesken. Asukkaita on osallistettu kansalaisraadissa. Erityisesti tapahtumakalenterin kehittäminen on noussut toiveissa esiin.

Kaupunki pyytää tarjousta kotisivujen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä ylläpito- ja käyttöpalveluista. Kokonaisuus rakennetaan WordPress-alustalle.

Tarjouspyynnön vaativuusmäärittelyn kaupunki on laatinut konsulttitoimiston kanssa.