Sastamalassa ja Huittisissa palkittiin Vuoden yrittäjiä

Vuoden yrittäjiä on palkittu Sastamalassa ja Huittisissa. Tunnustusten saajat julkistettiin juhlatilaisuuksissa.

Sastamalan Vuoden yrittäjä on Golfpassi Oy:n Juha Passi. Kiikoisten Vuoden yrittäjiä ovat Ukko Worksin ovat Tommi Kivinen ja Tommi Saarni. Mouhijärven Vuoden yrittäjä on Railin Toimikkaan Raili Äijälä. Suodenniemen Vuoden yrittäjä on sähköalan konkari Vesa Kallio. Vuoden yksinyrittäjä on Laulukoulu Preston Päivi Vahela-Nykänen.

Huittisissa Vuoden yrittäjän tunnustuksen sai Siirtokuljetus Oy. Yrityksen omistavat Timo Kuusenaho, Lauri Lähteenmäki ja Juha Turto.

Sastamalassa yrittäjät juhlivat Vexve Areenalla ja Huittisissa Tahto Areenalla.