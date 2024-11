Tulvatilanne rauhoittumassa Huittisissa, Kokemäenjoen virtaama pysyy suurena

Huittisissa tulva alkaa kaupungin mukaan rauhoittumaan.

Loimijoen, Pukinojan ja Punkalaitumenjoen vedenpinnat ovat laskeneet. Kokemäenjoen virtaama pysyy suurena vielä jatkossakin.

Kivirannan alueella tilanteesta on edelleen haittaa. Kevyen liikenteen väylät ovat tulvareittien kaivuutöiden vuoksi pois käytöstä. Myllysilta on suljettu. Esimerkiksi Renginkuja on suurelta osin tulvauomana.

Viemärien toiminta alkaa normalisoitua. Kaupungilta kuitenkin toivotaan maltillista veden käyttöä. Jos viemäriongelmia esiintyy, pitää vesien johtamista viemäriin välttää. Tarvittaessa tulee ottaa yhteys vesihuoltolaitoksen päivystysnumeroon 044 560 4135.

Tulva-alueella liikkumista ei suositella.

Uimahalli on alkuviikon jälkeen perjantaina ensimmäistä kertaa avoinna normaalisti.