Ilmoittautuminen Sastamalan Opiston kursseille alkaa: Koko runsas tarjotin netissä

Sastamalan Opisto tarjoaa kevätkaudella varsin monipuolisen kattauksen opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille. Valikoima löytyy kurssikaupasta netistä.

Mukana on jälleen uutuuksia ja tuttuja kestosuosikkeja. Ohjelmassa on paitsi lukukauden pituisia kursseja myös luentoja ja lyhytkursseja.

Kurssit tuovat uusille ja vanhoille osallistujille oppimisen iloa ja kartuttavat taitoja esimerkiksi työhön tai harrastukseen. Monia ryhmän tuki kannustaa. Opisto järjestää myös paikasta riippumatonta verkko-opetusta.

"Kansalaisopisto-opiskelija on onnellisempi ja elämäänsä tyytyväisempi kuin keskivertokansalainen, joka ei käy kansalaisopiston kursseilla", rehtori Sini-Mari Lepistö kertoo.

Tutkimusten mukaan yksi opistoon sijoitettu euro tuottaa 3,4-5,6 euron tuoton muun muassa ennaltaehkäisevinä sosiaali- ja terveysvaikutuksina ja parempina työllistymismahdollisuuksina.

"Valtionrahoituksen leikkaukset ja Sastamalan kaupungin taloudelliset paineet vaikuttavat opistonkin toimintaan. Olemme esimerkiksi tehostaneet tilojen käyttöä, jotta kaikkia leikkauksia ei tarvitsisi tehdä opetustunneista", Sini-Mari Lepistö jatkaa.

Kurssimaksut pysyvät kevätlukukaudella ennallaan. Aikuisten aktiivimaksun hinta on 90 euroa lukukaudessa. Aktiivimaksu on kausimaksu, jolla pääsee lähes kaikille kursseille ilman erillisiä kurssimaksuja. Lasten aktiivimaksun hinta on 42 euroa lukukaudelta. Sastamalassa kirjoilla oleva työtön työnhakija, pienituloinen eläkeläinen tai pienituloisen perheen alle 18-vuotias lapsi saa aktiivimaksun 15 euron hintaan. Pienituloisen eläkeläisen aktiivimaksun bruttotuloraja on korkeintaan 1 300 euroa kuukaudessa.

Ilmoittautuminen kursseille alkaa tiistaina kello 17.30.