Haukankoski ja Yrittäjätalo myytävänä Punkalaitumella: Kunta kiinnittää huomiota suunnitelmien realistisuuteen

Punkalaitumella kunta on laittanut myyntiin Haukankosken ja Yrittäjätalon. Tarjoajilta odotetaan toimintasuunnitelmaa.

Haukankoskella on useita rakennuksia, kuten entinen vastaanottokeskus. Alue on noin 3,6 hehtaaria. Yrittäjätalo on kooltaan 260 neliötä.

Molemmat kohteet myydään suljetulla huutokauppamenettelyllä. Ensimmäisessä vaiheessa jätetään ilmoitus osallistumisesta ja toimintasuunnitelma. Näiden perusteella valitaan kutsuttavat toiseen vaiheeseen, jossa luodaan tarjoushinta.

Kunta painottaa ostajakandidaattien taloudellista kyvykkyyttä sekä suunnitelmien liiketoiminnallista kiinnostavuutta ja realismia.

Haukankosken ja Yrittäjätalon myynti kuuluu valtuuston hyväksymän talousarvion strategisiin tavoitteisiin.