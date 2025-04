Puolustusvoimien ajoneuvoja liikkeellä Sastamalassa ja Huittisissa: Tässä syy

Sastamalassa ja Huittisissa on alkaneella viikolla liikkeellä puolustusvoimien ajoneuvoja. Syynä on Kankaanpään Niinisalossa Pohjankankaalla järjestettävä ampumaharjoitus.

Osallistujia on noin 1 500 henkilöä. He ovat palkattua henkilökuntaa ja varusmiehiä. Ajoneuvoja on mukana noin 250.

Säkylästä Huovinrinteeltä joukkoja siirtyy Kankaanpään Niinisaloon tiistaina Huittisten ja Sastamalan Kiikoisten kautta. Paluu on perjantaina saamaa reittiä.

Marssit saattavat vaikuttaa liikenteeseen.