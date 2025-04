Pyöräsuunnistaja André Haga Sastamalan vuoden urheilija

Sastamalassa Vuoden urheilija on pyöräsuunnistaja André Haga. Vuoden junioriurheija on suunnistaja Elli Punto.

Kaupunki huomioi vuosittain kansallisesti ja kansainvälisesti menestyneitä urheilijoita sekä liikunnan ja urheilun saralla ansioituneita harrastajia ja aktiiveja.

André Haga suunnisti viime vuonna keskimatkalla MM-hopeaa ja Euroopan mestaruuden, viestijoukkueessa MM- ja EM-hopeaa sekä sprintissä EM-pronssia.

Elli Punto voitti nuorten maailmanmestaruuden sprintissä ja viestijoukkueessa sekä Suomen mestaruuden 20-vuotiaiden naisten sprintissä.

Vuoden juniorijoukkue on Vammalan naisvoimistelijoiden Liljat. Vuoden taustavaikuttajan on Johanna Toivo. Liikunta- ja nuorisopalveluiden tunnustuspalkinto myönnetään Jaakko Pirttikoskelle. Lasten ja nuorten harrasteliikunnan parista aktiivinen harrastaja on Iina Widberg ja höntsy- tai harrasteporukka Kiikoisten Kirman 11-vuotiaat pojat.

Kunnon kuntalaisen tunnustuksen saa Petri Vuorinen.

Junioreiden SM-kultamitalisteja ovat Iida Pihlajamäki, Anni Teronen, Melina Laaja, Saku Määttä, Riikka Broman, Meea Niemelä ja Turkka Nieminen, SM-hopeamitalisteja Ville Vainio, Manu Kankaanniemi, Aapo Karvinen, Veeti Hiitti, Leevi Intonen ja Rasmus Nurmi sekä SM-pronssimitalisteja Milla Ritvonen, Jasmin Järvensivu, Samuli Kero, Sara Karimäki, Hugo Salmi, Aino Esko ja Konsta Intonen.

Kansainvälisestä menestyksestä palkitaan Elli Punto, Ville Vihakas, Pekka Niemi ja André Haga.