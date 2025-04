Laura Ruusumaan ja Pori Sinfoniettan konserttiin Sastamalassa myyty ennakkoon 600 lippua, ovelta mahtuu mukaan

Sastamalassa Laura Ruusumaa ja Pori Sinfonietta esiintyvät lauantai-iltana viihdekonsertissa Vexve Areenalla. Lippuja on myyty ennakkoon yli 600.

Pori Sinfoniettaa johtaa kapellimestari Heikki Elo. Kokoonpanossa on 31 jäsentä.

Tähtiä ja tunnetta -konsertin ohjelmassa on ikonisia kappaleita. Näistä voidaan mainita esimerkiksi virtuoottinen Yön kuningattaren aaria, I Will Always Love You ja Shanghain valot.

Laura Ruusumaa voitti viime vuonna The Voice of Finland -laulukilpailun. Sen jälkeen häntä on kuultu muun muassa Raskasta joulua -kiertueen solistina.

Konsertti alkaa kello 18 ja lippuja on saatavana ovelta.