Toimistosihteeri löytyi Sastamalan seurakunnassa talon sisältä, virkaan valittiin pappi

Sastamalan seurakunnan toimistosihteerin virkaan on valittu Tarja Kopalainen. Hän työskentelee nykyisin seurakuntapastorina.

Tarja Kopalaisella on noin kahdenkymmenenviiden vuoden työkokemus seurakunnan eri viroissa. Tällä hetkellä hän on Mouhijärven ja Suodenniemen kappeliseurakunnista vastaava seurakuntapastori. Kopalaisella on hallintotieteiden maisterin ja teologian maisterin sekä laskentamerkonomin tutkinnot. Aiemmin hän on toiminut taloudenhoitajana, hallinto- ja tiedotussihteerinä sekä tiedotuksesta vastaavana seurakuntapastorina.

Toimistosihteeriksi oli kuusikymmentä hakijaa. Heistä kolme haastateltiin.

Virka täytetään 18. elokuuta alkaen.