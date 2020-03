Sastamala käynnistämässä yt-neuvottelut

Koronaepidemian aikana Sastamalassa kaikille työntekijöille ei voida osoittaa korvaavia työtehtäviä. Kaupunki on käynnistämässä yt-neuvottelut.

Elämänlaatupalveluissa ilman korvaavaa työtä on jäämässä alle kymmenen työntekijää. Tilanteen pitkittyessä määrä saattaa muuttua. Lomautettavilla työntenkijöillä on mahdollisuus pitää ensin pitämättömiä lomiaan ja muita vapaitaan.

Töitä on pystytty hyvin järjestelemään. Esimerkiksi kouluista ja varhaiskasvatuksesta on vapautunut noin 70-80 työntekijää. Heille kaikille on osoitettavissa korvaavaa työtä pääsääntöisesti sote-palveluista.

Yt-neuvottelujen käynnistämisestä päättää kaupunginhallitus.