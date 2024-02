Kansanedustajat älähtivät Sastamalaa ja Kokemäkeä koskettavasta junakatkosta: "Ei ole perusteltua, että yksi rataosuus jätetään yhä kokonaan ajamatta"

VR on keskeyttänyt Tampereen ja Porin välillä matkustajaliikenteen kokonaan 10. maaliskuuta saakka. Taustalla on toisella rataosuudella ilmenneestä vauriosta aiheutunut pula kalustosta.

Satakuntalaiset kansanedustajat Juha Viitala (sd.) ja Krista Kiuru (sd.) ovat jättäneet hallitukselle asiasta kirjallisen kysymyksen. Asia ollaan ottamassa esiin myös yhtiön hallintoneuvostossa.

"Turvallisuus on tietenkin ykkösprioriteetti ja on hyvä, että VR on toiminut huolellisesti kalustonsa suhteen tässä tilanteessa. Ei ole kuitenkaan perusteltua, että yksi rataosuus jätetään yhä kokonaan ajamatta silloin, kun liikenne on jo muuten palautunut lähes normaaliksi. Katsomme, että myös tälle välille pitäisi osoittaa kalustoa ainakin tärkeimpien vuorojen ajamiseen", Juha Viitala muistuttaa.

Kansanedustajat katsovat, että bussivuorot eivät käytettävyydeltään ja nopeudeltaan korvaa junia. He moittivat niiden kapasiteettia riittämättömäksi ja tiedottamista luvattoman heikoksi.

"On ymmärrettävää, että VR ensisijaisesti priorisoi kaikkein suurimpien matkustajamäärien reittejä. Nyt, kun kalustoa kuitenkin on jo ilmeisen hyvin käytössä, on vaikea löytää perusteita sille, että yksi reitti jätetään kokonaan ajamatta", toteaa Krista Kiuru.

Kirjallisessa kysymyksessä tiedustellaan, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta VR ohjaisi Tampereen ja Porin välille kalustoa edes tärkeimpien junavuorojen ajamiseen.