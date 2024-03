Huippupalaute henkilöstölle: Huoltajat erittäin tyytyväisiä Sastamalan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen

Sastamalassa huoltajat ovat erittäin tyytyväisiä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Asiakaskyselyyn tuli 305 vastausta.

Yksiköiden henkilöstölle runsaasti kiitosta

Valtaosa vastanneista oli erittäin tyytyväisiä yksiköiden kasvatusilmapiiriin, huoltajien ja lasten kohtaamiseen sekä varhaiskasvatuksen puitteisiin ja toimintaan. Peräti 96 prosenttia vastaajista oli täysin samaa tai osittain samaa mieltä siitä, että heidän lapsensa viihtyy varhaiskasvatuksessa ja ilmapiiri on myönteinen.

Huoltajien ja lasten kohtaamiseen tyytyväisiä oli 97,5 prosenttia vastaajista, varhaiskasvatuksen puitteisiin ja toimintaan 94,6 prosenttia.

"Erityisesti mieltä lämmittää henkilöstölle annetut suorat kiitokset, joita avoimiin vastauksiin tuli poikkeuksellisen suuri määrä", toteaa hankekoordinaattori Heini Pääkkönen. "Uskon, että tällä valtavan positiivisella palautteella huoltajat haluavat tuoda esiin oman kiitoksensa varhaiskasvatuksen henkilöstölle hienosti tehdystä päivittäisestä työstä heidän lastensa kanssa", sanoo varhaiskasvatusjohtaja Jarmo Korhonen. "Varhaiskasvatus on saanut viime vuosina paljon näkyvyyttä, mutta valitettavan usein viestiminen on ollut mollivoittoista. Tämän kyselyn tulos antaa henkilöstölle positiivisen ja suoran viestin siitä, että he tekevät arjessa oikeita asioita hyvällä ammattitaidolla ja osaamisella", hän jatkaa.

Uudella toiminnanohjausjärjestelmällä puhtia viestintään ja huoltajien osallistamiseen

Asiakaskyselyn perusteella huoltajat olivat tyytyväisiä myös viestinnän (89%) ja osallisuuden toteutumiseen (86,3%).

Varhaiskasvatuksessa otetaan lähitulevaisuudessa käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä eVaka. Sen avulla kehitetään huoltajien kanssa käytävää viestintää ja osallistamista. Ympäristön rakentaminen on käynnissä.

"Käytännössä tulemme siirtämään toiminnassamme muun muassa viestinnän, haku- ja päätösprosessit sekä hoitoaikojen ilmoittamisen ja niiden seuraamisen eVaka- järjestelmään", kertoo Jarmo Karhonen. "Saamme käyttöömme järjestelmän, joka tulee olemaan helppo työkalu huoltajien ja henkilökunnan välillä", hän iloitsee.

Uudistuneeseen asiakaskyselyyn vastasivat niin esiopetuksessa, kaupungin varhaiskasvatuksessa kuin yksityisissä palvelusetelipäiväkodeissa olevien lasten huoltajat. He antoivat näkemyksensä muun muassa huoltajan ja lapsen kohtaamiseen, ilmapiiriin, varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan puitteisiin ja toimintaan sekä viestintään ja osallisuuden mahdollisuuksiin.