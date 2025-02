Digitaalisen osallisuuden verkkoalusta Sastamalan kaupungille

Sastamalan kaupunki on hankkinut digitaalisen osallisuuden verkkoalusta Decidimin. Järjestelmä mahdollistaa vuorovaikutteisten osallistumispalveluiden rakentamisen.

Käyttökohteita ovat esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin ehdotusten kerääminen, asukaskuulemiset, nuorisovaltuuston vaali sekä päätettävien asioiden kommentointi.

Mainio Tech Oy on antanut järjestelmästä tarjouksen. Projektin hinta sisältäen asennus- ja konfigurointityön, konsultointityön sekä yleisen työn on yhteensä 7 680 euroa. Lisäpalvelut veloitetaan kulloinkin voimassa olevan tuntihinnaston mukaisesti. Tarjouksen antamisen aikaan tuntihinta on 120 euroa. Ylläpitokulut ovat yhteensä 6 280 euroa vuodessa. Hintoihin lisätään arvonlisävero.

Kaupungin johtoryhmä käsitteli ja puolsi hankintaa.