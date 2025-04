Kaahailu lisääntynyt Lounais-Suomessa, poliisi valvoo ylinopeuksia pääsiäisenä

Lounais-Suomen poliisi on huolissaan kaahailusta. Tapauksia on ilmennyt jälleen kevään aikana.

Partiot ovat viime viikkoina todenneet poikkeuksellisen paljon vakavasti liikennettä vaarantavia tekoa. Maalis-huhtikuun aikana Lounais-Suomessa on kirjattu yli sata rikosilmoitusta nimikkeellä törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen. Se on noin 20 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Näistä kuljettajista neljännes on ollut liikenteessä lisäksi alkoholin tai muun päihteen vaikutuksen alaisena.

Nuoret kaahailijat korostuvat viimeaikaisissa liikennerikosepäilyissä. Kaikista ylinopeutta ajaneista kuljettajista jopa 40 prosenttia on ollut iältään alle 22-vuotiaita. Alle 18-vuotiaita joukossa on peräti kuusi.

"Kaahailutapauksista kolme neljäsosaa on ollut suuria ylinopeuksia ja loput muita törkeitä toisten turvallisuuden vaarantamisia, kolareita tai kovavauhtisia tieltä suistumisia", ynnää liikennepoliisisektorin johtaja, ylikomisario Kai Loukkaanhuhta.

Poliisi valvoo liikennettä pääsiäisenä ja toivoo malttia.