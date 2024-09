Sastamalassa Kemira Chemicals rakentaa uuden laboratorion Äetsän tehtaalle. Se sijoittuu entisen junaradan paikalle.

Paikka on laajan tehdasalueen sisällä. Junaradan pohjan lainhuudon haltija on valtio. Kemira Chemicals on vuokrannut Väylävirastolta kyseistä maa-aluetta 3,56 hehtaaria vuoden 2054 loppuun ulottuvalla sopimuksella.

Laboratoriorakennuksen koko on vajaat 640 kerrosneliömetriä. Paikka on asfaltoitua aluetta.

Kaupungin ympäristölautakunta myönsi rakentamiselle poikkeusluvan.

Kemira Chemicalsin tehtaalle ei ole vuosikausiin kulkenut junia. Junarataakin on purettu. Yhtiö on toimittanut poikkeuslupahakemuksen yhteydessä selvityksen, kuinka raideliikenne on mahdollista järjestää, jos sen käyttö tulisi tarpeelliseksi.